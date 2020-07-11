بعض موظفي فورد طلبوا وقف إنتاج سيارات فورد للشرطة لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – فورد تشتهر بعلاقتها مع قوات الشرطة الأمريكية والتي تمتد جذورها إلى 1950 عندما قدمت الشركة تعديلات خاصة على سياراتها للشرطة ومن أشهرهم موديل كراون فيك قديماً، والآن نسخة الشرطة لاكسبلورر.

ولكن يبدو من التقارير الأمريكية أن بعض موظفي فورد اعترضوا على هذه العلاقة لدرجة إرسال خطاب بالنيابة عنهم للمدير التنفيذي جيم هاكيت ورئيس مجلس الإدارة بيل فورد مع دعوتهم لوقف إنتاج سيارات الشرطة، ولكن المدير التنفيذي رفض الاقتراح بشكل كامل.

السبب أن بعض موظفي فورد اعترضوا على ما اعتبروه “وحشية” الشرطة في التعامل مع الأقلية السوداء في أمريكا ومع المتظاهرين، وقد رد عليهم جيم هاكيت بأن وقف إنتاج سيارات اكسبلورر للشرطة “سيؤذي سلامتهم ويجعل القيام بمهامهم أصعب”، مع تأكيده أن “فورد تظل داعمة بقوة لحقوق الأقليات السوداء”.

هاكيت أردف في رده المسرب على الخطاب: “نعترض بقوة على العنصرية والقمع الذي ظهر من بعض فئات الشرطة وأفرادها، ولكن نؤمن بأن أفراد الشرطة الصالحين يلعبون دوراً حيوياً لحماية المجتمع.. عالمنا بحاجة ماسّة لشجاعة وخدمة وحماية أفراد الشرطة لنا”.. مع العلم أن أكثر من 60% من جميع سيارات الشرطة الأمريكية قادمة من فورد.

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