5 آلاف جنيه تراجعاً في أسعار بي واي دي f3

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء علامة بي واي دي الصينية في مصر، تخفيضاً على أسعار سياراتها السيدان "بي واي دي f3".
وتتوافر السيارة بي واي دي f3، المجمعة محلياً بفئةواحدةمن التجهيزات، مزودة بناقل حركة يدوي، وتعتمد على محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.
وبلغت قمية الخصم الجديد على السيارة 5 آلاف جنيه، ليصبح سعر ها 163 ألف جنيه، بدلاً من 168 ألف جنيه.
وقالت شركة الأمل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العرض الجديد لمدة محدودة، لكنها لم تكشف عن موعد انتهائه.
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