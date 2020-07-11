تصميم تخيلي يعطينا نظرة لما قد تبدو عليه رنج روفر 2021

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو غامض مؤخراً قيل أنه مسرب لـ لاندروفر رنج روفر 2021 الجديدة كلياً، لكنه لم يكن من عمل مصممي لاندروفر، بل هو تصميم تخيلي من صُنع Shijie Yu، يكشف فيه عن توقعه لما قد يبدو عليه الجيل الخامس من الـ SUV الفاخرة.

يُظهر الفيديو والصور سيارة مهيبة بسمات تصميم كلاسيكية وشكل جسم مألوف، لكنها مقترنة بتصميم مستقبلي نود رؤيته في الجيل القادم بالفعل، حيث حصلت على مصابيح أمامية أنيقة وبسيطة تتبع اتجاهات تصميم لاندروفر الحديثة لكنها فائقة الدقة ومستقبلية في نهجها، مع أبواب خلفية عكسية، ومقصورة داخلية عالية التقنية.

حصل التصميم التخيلي على أجهزة قياس رقمية بالكامل مع شاشة عائمة عملاقة، وعند تشغيل الـ SUV، يتم عرض جميع وظائف السيارة والنظام الترفيهي على الشاشة بطريقة مذهلة، كما يحصل التصميم الداخلي على مناطق تخزين ذكية وأفكار راقية تتناسب مع فخامة اسم رنج روفر.

يذكر أنه تم طرح الجيل الرابع الحالي من رنج روفر في السوق منذ 2012، لذا هناك جيل جديد قادم قريباً، وبالرغم من أننا لم نشاهد سوى نماذج اختبار لها حتى الآن، إلا أننا نتوقع رؤيته في وقت مبكر من عام 2021 إن لم يكن قبل ذلك الحين، وسيحتفظ الجيل الجديد بتصميم رنج روفر المألوف وقدراتها المذهلة على الطرق الوعرة، مع مقصورة فاخرة لمنافسة سيارات رولز رويس وبنتلي.

ومن ناحية القوة، فمن المتوقع أن تحصل على إصدارات هجينة 48 فولت، وأخرى هجينة بالقابس، بالإضافة إلى تشكيلة محركات تشتمل على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ومحرك بست أسطوانات توربو، وقد تحصل أيضاً على محرك V8 من بي ام دبليو.

التصميم التخيلي:

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اللقطات التجسسية: