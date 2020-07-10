بالصور.. ماذا أضافت "رام" في الشاحنة ليمتد 1500 الجديدة؟

أعلنت شركة صناعة الشاحنات الأمريكية رام، عن طرح نسخة 2020 الأحدث من شاحنة 1500 Limited EcoDiesel، بإمكانيات مميزة.

وقدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عرضا لقدرات الشاحنة وتفاصيل مواصفاتها، ومنح الموقع تقييما لكل قسم من هذه الاقسام.

التصميم

بدأ الموقع بالحديث عن تصميم الشاحنة الجديدة من رام، وقال إن الشاحنة تتوفر بإطلالة سوداء قاتمة، وإطارات عملاقة بقياس 22 بوصة.

وفي الواجهة، أضافت رام كشافات من نوع LED، تتماشا بإنسيابية مع تصميم الواجهة المثلثة، مع إضافة رام لشعار EcoDiesel على خلفية الشاحنة ليمنحها مزيدا من التميز، وهذا القسم منح الموقع الشاحنة تقييم 7/10.





الراحة الداخلية

وتعتبر شاحنة رام 1500 Limited EcoDiesel، من الشاحنات المزودة بصفين من المقاعد وأربعة أبواب، ما يجعلها ممتازة للرحلات الطويلة والسفاري.

وقدمت ماركة رام العديد من سبل الراحة من الداخل، مثل تغطية المقاعد بجلود فخمة، ومنحها أنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية، كما توفر رام مساحة شاسعة أعلى وأسفل المقاعد الأمامية، تصل لـ 40.9 بوصة.

وللمقاعد الخلفية، توفر مساحة راحة سفلية لموضع الأقدام تصل لـ 45.1 بوصة، وهذه القياسات تعتبر أفضل من سيارات فخمة متوفرة بالأسواق مثل طراز لكزس LS، وفي هذا القسم منح "موتور وان" الشاحنة تقييم متقدم 9/10.





التقنيات

كما تحدث الموقع عن التقنيات المضافة للشاحنة بكابينة القيادة، وذكر أنها تتمتع بشاشة معلومات متطورة بقياس عملاق يصل لـ 12.0 بوصة.

وتعمل هذه الشاشة بنظام معلوماتي متطور تتميز به شاحنات رام، هو نظام Uconnect، إلى جانب أنظمة "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، كما تتمتع الشاحنة بأنظمة معلوماتية متطورة مثل نظام تحكم بدرجة الحرارة، ونظام ملاحي متصل بالقسم الصناعي.

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وتأتي شاشات العدادات داخل الشاحنة بقياس 7.0 بوصة، ولهذه المميزات التقنية المميزة حصلت الشاحنة على تقييم متقدم من موقع "موتور وان" 9/10.





المحرك

ذكر الموقع الأمريكي قدرات محرك الشاحنة، 1500 Limited EcoDiesel، وقال إنها تعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 260 حصان، مع عزم دوران 480 لفة/قدم.

وتزم الشاحنة 5,700 رطل، وتعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، وحصلت على تقييم من الموقع في هذا القسم 8/10.





إجراءات الأمن والسلامة

وتتمتع شاحنة 1500 Limited EcoDiesel، بأحد أبرز تقنيات الأمن والسلامة بالأسواق وفقا لموقع "موترو وان"، الذي منحها تقييما في هذا القسم 9/10.

وقال الموقع إن الشاحنة، تعد الأولى التي توفر نظام حماية تقني فعال، مثل نظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، ونظام إشغال وتعطيل أوتوماتيكي، وفرامل تلقائية لحالات الطوارئ.

بالإضافة لأنظمة مساعدة للسائق كنظام الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه بتقاطعات الطرق، وكاميرا لركن الشاحنة تعمل بزاوية 360 درجة.





استهلاك الوقود

أما في معدل استهلاك الوقود، حصلت الشاحنة على تقييم منخفض من موقع "موتور وان"، 4/10، وذلك لمعدلها المرتفع في استهلاك الوقود بمعدل جالون واحد لكل 21 ميل تقطع داخل المدن، وتستهلك جالون واحد لكل 29 ميل تقطعه على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 24 ميل مجتمتع تقطعهم داخل المدن وعلى الطرق السريعة.





الأسعار

واختمم الموقع عرضه للشاحنة، بالحديث عن سعرها، الذي ذكر أنها تتوفر بالأسواق بسعر مرتفع يصل لـ 75,850 ألف دولار، وأفاد أن هناك سيارات رياضية مميزة تتوفر في الاسواق بسعر أقل من ذلك مثل شيفروليه كورفيت الجديد C8، وكانت الاسعار أقل قسم تقييما في شاحنة رام حيث حصل على تقييم 3/10 من موقع "موتور وان".