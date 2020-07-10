موجز العين للسيارات.. استقالة رئيس "سكودا" وسر أقوى فيراري بأمريكا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

انطلق من ورشة صغيرة بزي أزرق يرتديه كل ميكانيكي يعمل في إصلاح السيارات، ونظرا لعبقريته تمكن من الوصول إلى القمة، حيث انتقل إلى قسم التسويق في شركة بورشة الألمانية ثم إلى رئاسة شركة "سكودا" التشيكية، التي أحدث طفرة في مبيعاتها خلال 5 أعوام من توليه قيادة الشركة.

الأداء العملي والأمان، سمتان تميزتا بهما ماركات سوبارو وهوندا اليابانيتين أكثر من غيرهما من ماركات السيارات حول العالم، كونهما يقدمان سنويا للأسواق مجموعة تتميز بالتنوع وتعدد المهام من سيارتهما.

في ظل المنافسة القوية التي تدور بين الشركات الأمريكية لصناعة السيارات، ومجموعة فيات كرايسلر، كانت هناك مجموعة من الموديلات التي منحت لكرايسلر الأفضلية والقدرة على مواجهة نظيرتها الأمريكية المميزة مثل "دودج"، "تشالنجر"، و "تشارجر".

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أظهرت وثائق قدمتها شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري إلى إدارة الحماية البيئية الأمريكية، اعتزام الشركة زيادة قوة المحرك في نسخة جديدة من سيارة أسمتها "2021 فيراري إف 164 بي.سي.بي".

كشفت شركة سوزوكي النقاب عن سيارتها الجديدة تماما أكروس Across، والتي تستعد لطرحها في الخريف القادم للمنافسة في قطاع السيارات الهجينة حيث تتضمن 3 محركات.

عرفت ماركة لكزس بالفرع الفاخر التابع لشركة تويوتا اليابانية، وعلى مدار 30 عاما منذ ظهور لكزس للمرة الأولى، تبادلت الماركتان المصانع نفسها في تصنيع السيارات، واقتبست تويوتا العديد من السمات الفخمة من سيارات لكزس لتضيفها لموديلاتها المتعددة.

أعلنت شركة فورد قبل أيام وقفها رسميا تصنيع سياراتها من طراز "فوكاس" التابعة لفئة RS، لصعوبة استمرارية إنتاجها لعدة أسباب.