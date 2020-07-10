تخفيضات تصل إلى 42 ألف جنيه على أسعار 4 سيارات في الأسبوع الأول من يوليو

كتب: باسل الحلواني

شهد الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري تخفيضات تصل إلى 42 ألف جنيه على أسعار 4 سيارات في السوق المصرية، وذلك في إطار حملة التخفيضات والعروض الترويجية التي أطلقها عدد من وكلاء السيارات بهدف تنشيط المبيعات، بعد حالة الركود التي تصدرت المشهد في قطاع السيارات خلال الأشهر الماضية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "سيارات الوفد"، في السطور التالية التغييرات التي حدثت في أسعار السيارات الـ4 خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري:

فورد كوجا

أعلنت مجموعة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن تخفيضات على أسعار سيارتها فورد كوجا موديل 2020.

وتصل التخفيضات على فورد كوجا التي تتوافر بـ 3 فئات، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، إلى 42.6 ألف جنيه.

تراجعت أسعار طرازات “فورد كوجا” الفئة الاولى «Trend» إلى 414.9 ألف جنيه، بدلًا من 457.5 ألف سابقًا.

وانخفضت أسعار سيارات فورد كوجا الفئة

الثانية “Sport” إلى 464.9 ألف جنيه، مقارنة بـ507.5 ألف.

وهبطت أسعار طرازات فورد كوجا الفئة الثالثة «Titanium» إلى 514.9 ألف جنيه، مقابل 557.5 ألف.

تيجو 3

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، تخفيضات على أسعار السيارة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تيجو 3، موديل 2020.

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"شيري"، فإن أسعار شيري تيجو 3، تراجعت بمقدار 3 آلاف جنيه، بدايةً من اليوم الأول من يوليو.

أصبح سعر السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات بعد الخصم 236 ألف جنيه، بدلاً من 239 ألف جنيه.

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لادا جرانتا

أخطرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار النسخة "المانيوال" من السيارة لادا جرانتا المجمعة محلياً.

بلغت قيمة التخفيض الجديد على لادا جرانتا المزودة بناقل حركة مانيوال 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر السيارة لادا جرانتا "مانيوال"، بعد الخصم 149900 جنيه، بدلاً من 154900 جنيهاً.

شيري أريزو 5

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات "شيري" خاصة بشهر يوليو.

شهدت القائمة تخفيضات على أسعار السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً، والتي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات.

تتراوح التخفيضات الجديدة مابين 4 آلاف جنيه، إلى 5 آلاف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الخاصة بشهر يوليو، أصبح سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي "فرش قماش" 166000 جنيه، بدلًا من 171000 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

انخفض سعر الفئة الثانية مانيوال "فرش جلد" إلى 167900 جنيه مقارنة بـ172900 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثالثة "أوتوماتيك" بعد التخفيض 189900 جنيه، بدلًا من 194 ألف جنيه، بخصم بلغ 4100 جنيه.

كما شهدت أسعار أعلى فئة من السيارة تخفيضاً بلغ 4 آلاف جنيه، ليصبح 201900 جنيه، بعد أن كان السعر الرسمي في يونيو الماضي 205900 جنيه.

* يوضح الشكل التالي الأسعار الجديدة للسيارات الـ4: