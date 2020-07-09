33% تراجعاً في مبيعات السيارات بالسوق البريطانية خلال "يونيو"

كتب: باسل الحلواني
تراجعت مبيعات السيارات في السوق البريطانية نحو 33% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب جمعية صناع وتجار السيارات SMMT.
سجلت مبيعات السيارات في السوق البريطانية خلال الشهر الماضي
وهوت مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد، بعدما شركات السيارات البريطانية عن العمل في كأجراء احترازي لمنع انتشار الوباء.
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