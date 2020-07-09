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33% تراجعاً في مبيعات السيارات بالسوق البريطانية خلال "يونيو"

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كتب: باسل الحلواني

تراجعت مبيعات السيارات في السوق البريطانية  نحو 33% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب جمعية صناع وتجار السيارات SMMT.

 

سجلت مبيعات السيارات في السوق البريطانية خلال الشهر الماضي

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145 ألف وحدة، ورغم التراجع إلا أن المبيعات تمثل تحسناً محلوظاً مقارنة بـ"مارس وأبريل ومايو" الماضيين، حيث سجلت تراجعاً في مارس بلغ 44 %، وفي أبريل 97 % وفي مايو 89%.

 

وهوت مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب ، بعدما شركات السيارات البريطانية عن العمل في كأجراء احترازي لمنع انتشار الوباء.

 

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