تسير ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة.. "نيكولا" تكشف عن سيارة كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني
طرحت شركة نيكولا الأمريكية، سيارتها البيك آب Badger الكهربائية خماسية المقاعد، التي تنتمي للسيارات المجهزة للطرق الوعرة.
تتميز السيارة بالخلوص الأرضي الكبير والبروز القصير، والعضلات المفتولة على مبيت العجلات الضخم، مع عتبات ضخمة على الجوانب .
تأتي البيك آب الجديدة بكابينة مزدوجة تظهر بطول 89ر5
وتتمتع السيارة الكهربائية بمدى سير يصل إلى 965 كلم، حيث ربطت نيكولا نظام الدفع ببطارية ليثيوم أيون سعة 160 كيلووات ساعة، مع خلية وقود 120 كيلووات كموسع مدى.
وتصل أقصى قوة للنظام الكهربائي إلى 920 حصان/1330 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية فقط، بينما يبلغ ثقل الجر 3.6 طن.
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