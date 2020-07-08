هداف الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح ينهي صيام 8 ساعات خارجية لليفربول

عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لدائرة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن سجل هدفين في مرمى برايتون.

ويلتقي الفريقان على ملعب فالمر، ضمن مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن حسم ليفربول اللقب لصالحه قبل 7 جولات كاملة من النهاية.

صلاح رفع إجمالي عدد أهدافه إلى 19 هدفا هذا الموسم، متفوقا على داني إنجز لاعب فريق ساوثهامبتون، لكنه يتأخر عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتصدر بـ22 هدفا، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج الوصيف (20 هدفا).

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واستطاع صلاح أن ينهي صيام ليفربول التهديفي خارج الأرض، والذي استمر خلال آخر 6 مباريات بمختلف البطولات، بمعدل بلغ 7 ساعات و48 دقيقة، وتحديدا منذ هدف زميله السنغالي ساديو ماني في الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، يوم 15 فبراير/ شباط الماضي.





ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة بعد الأسطورتين آلان شيرار وتيري هنري.

وتوج "مو" هدافا للبريمييرليج في موسمه الأول مع ليفربول بـ32 هدفا، ثم تقاسم الجائزة مع أوباميانج وزميله السنغالي ساديو ماني بـ22 هدفا لكل منهم في الموسم الماضي.