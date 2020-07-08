أبرز المشاهير الذين يفضلون قيادة سيارات رخيصة

الخليج ٣٦٥ نت – يسعى المشاهير في جميع أنحاء العالم دائمًا لامتلاك أسطول من السيارات الفاخرة والرياضية الخارقة، لكن هناك بعض المشاهير وخاصة نجوم هوليوود رغم ثرواتهم الهائلة يفضلون امتلاك سيارات رخيصة الثمن. ونستعرض هنا خلال السطور التالية أبرز المشاهير الذين يقودون سيارات رخيصة الثمن، وهم كما يلي. 1- الممثل والمخرج الشهير توم هانكس، يفضل قيادة سيارة Scion xB 2– رجل الأعمال الأمريكي ستيف بالمر، يفضل قيادة سيارة فورد فيوجن هايبرد 3- ممثل هوليوود الشهير ميل جيبسون، يفضل قيادة سيارة تويوتا كريسيدا Advertisements 4- ممثل هوليوود ليوناردو دي كابريو – يفضل قيادة سيارة تويوتا بريوس هايبرد

5- الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني بريتني سبيرز، تفضل قيادة سيارة -BMW Mini Cooper

5- الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني بريتني سبيرز، تفضل قيادة سيارة -BMW Mini Cooper

6- لاعب كرة سلة الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، يفضل قيادة سيارة جيب رانجلر آنليميتد

6- لاعب كرة سلة الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، يفضل قيادة سيارة جيب رانجلر آنليميتد

7- كريستيان بيل الفائز بجائزة جولدن جلوب، يفضل قيادة بيك اب تويوتا تاكوما 2005 7- كريستيان بيل الفائز بجائزة جولدن جلوب، يفضل قيادة بيك اب تويوتا تاكوما 2005 8- الممثل الكوميدي الأمريكي جاي لينو، يفضل قيادة جي إم سي سيكلون

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