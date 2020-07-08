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استئناف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للسيارة آلياً بهذا الموعد

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عن اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على السيارات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني

مع التأكيد على ملاك السيارات للتحقق من وجود تأمين ساري المفعول، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً بدءاً من 1 من ذي الحجة 1441هـ.

وأوضحت أن التزام قائدي السيارات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للسيارة يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث.

ويأتي هذا بعد زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل السيارات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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يذكر بأن عدم وجود تأمين للسيارة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 100-150 ريال.

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