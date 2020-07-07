أودي تكشف عن التفاصيل الكاملة لموديل S من سيارتها الكهربائية E-Tron

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية الفارهة "أودي" عن التفاصيل الكاملة التي تتعلق بسيارتها الجديدة "موديل S" من أيقونتها الكهربائية E-Tron.
ووفقاً للشركة الألمانية فإنه من المنتظر طرح السيارة في الأسواق خلال الخريف المقبل بسعر يبدأ من 93 ألف و800 يورو للموديل العادي، ومن 96 ألف50 يورو للموديل Sportback الهاتشباك.
وتتميز نسخة S من خلال مجموعة التعليق الأكثر صلابة، والتصميم الأكثر شراسة، مع شبكة مبرد بتصميم جديد لتحسين الخصائص الأيرديناميكية للسيارة.
زودت السيارة بثلاثة محركات كهربائية على كلا محوري السيارة بقوة مجموعها 370كيلوات، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 973 نيوتن متر.
تتسارع السيارة بفضل هذه القوة الهائلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 210 كلم/س.
تعتمد السيارة على جيل جديد من نظام الدفع الرباعي، والذي يوفر المزيد من ديناميكيات القيادة الفائقة بفضل التحكم في كل محرك على حده مع التوزيع المثالي للقوة على الإطارات.
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