سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لدى البنوك وشركات الصرافة،وفق متعاملين

وفي البنك المركزي المصري وأغلب البنوك،بلغ سعر الدولار 16.03 للشراء و 16.13 جنيه للبيع، مقابل 16.04 للشراء و16.14 للبيع في تعاملات الإثنين.

وخلال أيام سيصدر البنك المركزي المصري بيانات احتياطي النقد الأجنبي المسجلة حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والتي انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي، من 37.037 مليار في نهاية أبريل/ نيسان السابق له.

وعالميا وجد الدولار الأمريكي بعض الجاذبية، اليوم الثلاثاء، فيما غطت المخاطر من تزايد حالات كورونا علي بيانات اقتصادية قوية وكبحت الثقة في تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19.

أقل سعر للدولار



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وسجل بنك قناة السويس أقل سعر للدولار في سوق الصرف المصرية عند مستوى 15.98 للشراء، و16.08 للبيع ،تلاه البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) عند مستوى 16.01 للشراء و16.11 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وعرض بنك البركة أعلى سعر للدولار عند مستوى 16.11 للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو الأوروبي في أغلب البنوك 18.11 للشراء و18.27 جنيه للبيع، مقابل 18.04 للشراء و18.25 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في أغلب البنوك المصرية عند مستوى 20.01 للشراء و20.19 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند مستوى 4.18 للشراء، و4.29 جنيه للبيع،وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل 4.34 للشراء، و 4.39 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل 49.66 للشراء، و52.45 جنيه للبيع.