مرسيدس تعلن عن أسباب وقف إنتاج سيارات "سمارت"

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس بنز، غلق مصنعها بمدينة "هامباخ" الفرنسية، المخصص لتصنيع سيارات ماركة "سمارت" التابعة لها.
تسعى الشركة الألمانية لتخفيض النفقات، وفق خطة تشمل كافة المؤسسات والمصانع التابعة لها حول العالم.
ويعرف مصنع مرسيدس بفرنسا، باسم Smartville،وافتتح للمرة الأولى عام 1997، لتصنيع سيارات تابعة لمرسيدس.
وتعد موديلات Smart EQ Fortwo الكهربائي، وEQ Fortwo Cabriolet، من أبرز السيارات التي أنتجها هذا المصنع، ويعمل في المصنع نحو 1600 عامل.
وكانت مرسيدس قد أجرت في عام 2018، تحديثات على هذا المصنع بقيمة 500 مليون يورو لتطويره حتى يصبح مجهزا لتصنيع السيارات الكهربائية التابعة لمرسيدس وماركة سمارت، ثم باعت مرسيدس نسبة 50% من حقوقها في شركة سمارت لمجموعة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، والتي بدورها قررت نقل الجانب الأكبر من عملية تصنيع سيارات "سمارت" لمنشآتها بالصين كجزء من الاتفاق.
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