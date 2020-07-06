تسريب صور لينك آند كو 01 فيس ليفت 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور للكروس أوفر المحدثة لينك آند كو 01 2021، بواسطة المسرب الصيني الشهير DY، حيث أصبح بإمكاننا الآن رؤيتها من جميع الزوايا باستثناء التصميم الداخلي.

بالنسبة للتصميم، فقد حصلت 01 2021 المحدثة على مصد أمامي بتصميم رياضي، وشبك أمامي جديد تشبه المستخدمة في 05 و06 لكن بنمط مختلف، بالإضافة إلى خيارات جنوط جديدة، وفي الخلف، فلم تتغير المصابيح الخلفية، لكنها حصلت على مصد جديد أكثر جاذبية، كما أن الموديل الجديد أكبر بقليل من السابق حيث أصبح أطول بـ 37 مم وأعرض بـ 3 مم.

وفيما يتعلق بالقوة، فستستمد النسخة الصينية قوتها من ثلاثة خيارات من المحركات، الأول سعة 2 لتر بقوة 188 حصان، والثاني بقوة 214 حصان والثالث بقوة 250 حصان، وهذا الأخير هو محرك فولفو التوربو المستخدم في لينك آند كو 05 وجيلي Xingyue، وفي أوروبا نتوقع أن تصل الإصدارات الهجينة والهجينة بالقابس فقط.

في الختام، وفقاً لـ جيلي، فسيتم طرح لينك آند كو 01 المحدثة للبيع في أوروبا قبل نهاية هذا العام، في حين لا نعرف بعد ما إذا كان سيصل إلى أسواق أخرى حول العالم أم لا وموعد وصولها.

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