موجز العين للسيارات.. وحش الأراضي الوعرة ولغة خاصة بين المركبات

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عقب استئناف الأنشطة وتبني القطاع الخاص الإماراتي مبادرات لإنعاش الاقتصاد، توقعت شركة متخصصة في تأجير السيارات أن تنتعش حركة السياحة في دبي والإمارات بقوة وأن تتعافي القطاعات المستفيدة.

تستقبل شركة إينيوس عام 2021 بإطلاق سيارتها Grenadier الجديدة والتي تتميز بمواصفات عالية جعلتها تستحق لقب "الوحش".

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أعلنت بي إم دبليو عن إطلاق السيارة الصالون M3 الجديدة، التي تعد أقوى موديلات الفئة الثالثة، مطلع العام المقبل، وكذلك السيارة الكوبيه M4 المتطابقة تقنيا.

تمثل تقنية الاتصالات (Car- to-car) أو (Car- to-X) مستقبل عالم السيارات؛ حيث تعمل هذه التقنية المتطورة بمثابة لغة خاصة بين السيارات لتعزيز جوانب السلامة والأمان وزيادة السيولة المرورية والحد من الحوادث، وذلك من خلال تبادل السيارات للمعلومات مع بعضها البعض ومع البنية التحتية على الطريق.

تعد العواصف الرعدية إحدى أخطر تقلبات الطقس التي قد تواجه السائقين أثناء السفر أو في الشوارع، لكن السيارات المجهزة لتفادي تلك المخاطر قد تصبح أكثر أمانا من المنزل.

أجرى خبراء موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اختبارات قيادة لمجموعة من أبرز السيارات التي طرحت منذ بداية عام 2020 الجاري.