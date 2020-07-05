قيمة تيسلا تتخطى 840 مليار ريال وقد تصل إلى 1.4 تريليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر سهم تيسلا بنسبة 24%، ليصل إلى 1,200 دولار (4,500 ريال)، لكن بعض محللي وول ستريت يدعون أن السهم لا يزال بإمكانة الزيادة بنسبة 66% أخرى على مدى الـ 12 شهراً المقبلة، ليصل إلى 2,000 دولار (7,500 ريال).

يجدر بالذكر أن سهم تيسلا ارتفع حتى الآن في هذا العام بنسبة 189%، ووفقاً للخبراء، فإن الطلب المتزايد على موديل 3 في الصين هو ما قد يساعد على ارتفاع سعر السهم، كما أن الطلب على الاس يو في الجديدة من تيسلا موديل Y بدأ في الارتفاع أيضاً في الصين، لذا يمكن أن يضيف نمو المبيعات في الصين وحدها ما بين 300 دولار و400 دولار لسعر السهم (1,125 – 1,500 ريال).

يذكر أنه بسعر سهم يبلغ 2,000 دولار (7,500 ريال) فإن قيمة تيسلا ستقفز إلى 370 مليار دولار (1.4 تريليون ريال)، لتتفوق على جميع منافسيها في قطاع السيارات وتصبح في المركز التاسع لأعلى الشركات قيمة حول العالم.

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على الجانب الآخر، تشير بعض التقارير إلى أن نجاح تيسلا الحالي قد لا يستمر طويلاً، مؤكدة أن الشركة لم تثبت بعد أنها يمكن أن تكون مربحة باستمرار، كما توجد مخاوف من رئيس الشركة ايلون ماسك، والذي يميل لقول أشياء مثيرة للجدل على تويتر قد تهبط بسعر السهم مثلما حدث في السابق، في حين أن بعض المستثمرين قلقون أيضاً من هجرة العقول من تيسلا، حيث غادر العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين في العام الماضي، كما لا يوجد مدير عمليات للشركة، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة للمحللين.