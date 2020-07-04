أحمد زين يكشف التفاصيل الكاملة لاستقالته من "ريفولتا"



أكد أحمد زين، مدير التسويق السابق لشركة ريڤولتا، أنه قد تقدم باستقالته من الشركة منذ الأول من شهر فبراير الماضي، في ظل تصاعد الأزمة بين العملاء و"ريفولتا"، بعد مغادرة مالك الشركة البلاد، منذ مايقرب من عام.

وقال "زين" في بيان له، إنه تضرر من الشركة مثلما تضرر العملاء الآخرين، مؤكداً أنه لم يحصل على مستحقاته المالية حتى الآن، بعد انقطاع التواصل مع رئيس مجلس الإدارة.

صرح بأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية

تجاه الشركة للحصول على مستحقاته المالية، موضحاً أن "ريفولتا" كانت نواة لشركة ناجحة ورائدة في سوق السيارات الكهربائية، قبل أن تحاصرها العديد من الإشكاليات.أشار إلى أنه سعى لحل مشاكل العملاء حتى اللحظات الأخيرة له داخل الشركة، وتمكن بالفعل من حل بعضها، لكنه فقد التواصل مع مالك الشركة منذ أكثر من شهرين.ذكر أنه تأخر في إعلان استقالته رسميًا عبر هذا البيان، نظرًا لمحاولاته المستمرة مع مالك الشركة لحل مشاكل العملاء، لكن جميعها باءت بالفشل.وكان عدداً كبيراً من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المعنيين بقطاع السيارات، قد تفاعلوا مع خبر استقالة "زين" من منصبه، مؤكدين على دعمه ومساندته، في ظل ما حققه من نجاحات خلال الفترة الماضية في نشر فكرة وثقافة السيارات الكهربائية، خاصة أنه من رواد القطاع.يعد أحمد زين، أحد الرموز المهمة في قطاع السيارات الكهربائية، نظرا لخبرته الطويلة في المجال، وسعيه المستمر لنشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال عقد الندوات والفعاليات المختلفة.