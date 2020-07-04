مطار تايوان يتيح لك الجلوس في الطائرات دون السفر لأي مكان!

الخليج ٣٦٥ نت – بسبب انتشار فيروس كورونا، أصبح الذهاب إلى المطار والسفر أمراً صعباً، إلا أن أحد المطارات الدولية في تايوان أصبح يقدم لمرتاديه رحلات مزورة إلى أي مكان وتجربة مطار كاملة تشتمل على تسجيل الوصول والمرور عبر الأمن ومراقبة جوازات السفر، ثم نزول الركاب على متن الطائرة وتوجههم إلى المقاعد، والحصول على الراحة والاستعداد للرحلة، ثم لا تترك الطائرة الأرض أبداً!

حدث هذا لأول مرة هذا الأسبوع في مطار سونغشان بتايوان، وسيتم تحويله إلى حدث منتظم في الأسابيع المقبلة، وقد اشترك أكثر من 7,000 شخص على وسائل التواصل الاجتماعي في الرحلة المزيفة، وتم اختيار حوالي 60 شخص منهم بشكل عشوائي وفقاً للتقارير.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا سابقاً، فقد سُمح لهم أيضاً بتناول وجبة خفيفة من أحد مطاعم المطار، والقيام ببعض التسوق من السوق المعفى من الرسوم الجمركية، لذا باختصار، لقد حصلوا على تجربة مطار كاملة، باستثناء الشيء الأهم، وهو الطيران.

يذكر أنه بعد قضاء حوالي 15 دقيقة على متن طائرة إيرباص A339 المملوكة للخطوط الجوية الصينية، خرج الركاب من الطائرة وعادوا إلى منازلهم، حيث لا تسمح تايوان بالسفر الدولي إلا وفقاً لشروط خاصة، فقد تم إلغاء معظم الرحلات الدولية منذ منتصف مارس الماضي.

قد يبدو الأمر سخيفاً بعض الشيء، لكن هذا الأمر سمح للسلطات بعرض التحسينات التي قامت بإجراؤها أثناء فترة الإغلاق في المطار، وبهذه الطريقة، يمكنهم رؤية ردود فعل الركاب بشكل مباشر على المرافق والخدمات الجديدة، وكذلك الإجراءات الصحية الجديدة، قبل فتح المطارات بعد ذلك للعامة بعد انتهاء الأزمة.

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