تعرف على عدد السيارات المسموح استيرادها في العام الواحد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عدد السيارات المسموح للمواطن استيرادها خلال العام الواحد.
حيث أوضحت الهيئة أن عددهم إثنان فقـط، وقالت بالتغريدة التي جاءت تحت هاشتاق (#معلومة_جمركية): “يسمح للمواطن استيراد مركبتين فقط خلال العام الواحد (12 شهر)”.
وأضافت هيئة الجمارك أنه للمزيد من المعلومات حول استيراد السيارات بالمملكة، يمكنك الدخول على هذا الرابط.
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