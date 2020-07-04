“رسمياً” عودة الحياة إلى سباقات فورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تأجيل سباقات سيارات فورمولا 1 لأكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تعود الحياة مجددًا إلى منافسات الموسم الحالي لبطولة العالم “الجائزة الكبرى”.

فقد تقرر أن تقام فعاليات البطولة هذا الموسم وسط إجراءات وقاية صارمة، طبقًا لبروتوكول السلامة والصحة الذي سيُطبَّق في جميع السباقات، وذلك من أجل الحد من تفشي وباء كورونا.

وبعد إلغاء وتأجيل العديد من المواعيد الكبرى من السباقات الرسمية، تم تحديد جدول البطولة من 8 سباقات تقام في أوروبا، مع منع الحضور الجماهير في جميع السباقات، ووسط إجراءات صارمة طبقًا لبرتوكول صحي مكثف.

وسيتم السماح لنحو 3 آلاف موظف فقط بدخول المضمار والمنشآت المحيطة به، لهذا تم تقليص عدد أعضاء ومعاوني كل من الفرق العشرة المشاركة في البطولة، كما تم تقليص عدد المسؤولين ومراقبي السباقات المسموح لهم بالحضور، وكذلك بعض وسائل الإعلام.

وستنطلق فعاليات البطولة هذا الموسم بعيدًا عن المضمار الذي كان مقررًا لاستضافة السباق الأول، حيث تنطلق الفعاليات بسباقين متتاليين على مضمار «شبيلبرج» النمساوي.

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ومن الإجراءات الاحترازية هذا الموسم هي عدم توفير مقرات للسيارات أو مناطق لكبار الشخصيات، كما ستعمل الفرق وفقًا لقواعد النظافة والسلامة الصارمة في أماكنها الخاصة، أو يكون لديها أقل قدر ممكن من الاختلاط بالفرق الأخرى، ويلتزم الفنيون بارتداء أقنعة الوجه.

ولقد تم الاتفاق بين المسؤولين على أن تتضمن بطولة فورمولا 1 إقامة 15 سباقًا على الأقل، وهو الحد الأدنى لتلبية اشتراطات العقود، والحصول على معظم عائدات البث التلفزيوني ومقابل عقود الرعاية، لتجاوز الآثار الاقتصادية.

الجدير بالذكر، فإنه قد تم إلغاء أو تأجيل أول 10 سباقات في 2020 بسبب الجائحة، لكن مسؤولي «فورمولا-1» يأملون إقامة 15 إلى 18 سباقًا من أصل 22 سباقًا كان من المقرر إقامتها؛ وذلك خلال الفترة من 5 يوليو حتى ديسمبر المقبل.