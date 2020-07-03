وقف إنتاج دودج جورني وجراند كارافان

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت دودج عن وقف إنتاج جورني وجراند كارافان، وبالرغم من أن وقف إنتاج جراند كارافان لم يكن أمراً مفاجئاً، إلا أنها مفارقة لأنها كانت السيارة الأكثر مبيعاً للشركة العام الماضي بمبيعات وصلت إلى 122,648 سيارة في الولايات المتحدة، أي أعلى من تشارجر وتشالنجر ودورينجو.

يذكر ان جراند كارافان تم الكشف عنها لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات عام 2007، واليوم قررت فيات كرايسلر ملء مكان جراند كارافان بواسطة كرايسلر فوياجر.

على الجانب الآخر، تم الكشف عن جورني في معرض فرانكفورت للسيارات لعام 2007، وكانت تتوفر بسعر أساسي يبلغ 19,985 دولار (75,000 ريال) وكانت تتاح بمقاعد تكفي لما يصل إلى سبعة أشخاص، ومع ذلك، لم تكن ناجحة تماماً في السوق، حيث لم يُبع منها سوى 50,000 نسخة فقط في السنوات الأربع الأولى في الولايات المتحدة.

بعد ذلك، حصلت جورني على تحديث هام في عام 2011، حيث تم إعادة تصميم المقصورة وتعديل نظام التعليق، كما تم تجهيزها بمحرك V6 جديد سعة 3.6 لتر بقوة 283 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومنذ ذلك الحين، لم تبذل دودج الكثير لتحديثها، ويظهر ذلك جلياً عند النظر إلى موديل 2020، والمتاح حصرياً بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 172 حصان و224 نيوتن.متر من عزم الدوران.

Advertisements