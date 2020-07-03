هيونداي تعلن عن مواصفات سنتافي 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سنتافي 2021 لأول مرة بتصميم خارجي جريء ومقصورة معاد تصميمها ومنصة جديدة، وها هي اليوم تكشف تفاصيل خيارات المحرك للـ SUV الجديدة.

عند إطلاقها في الأسواق، ستتوفر سنتافي 2021 بمحرك هجين جديد يجمع بين محرك T-GDi سعة 1.6 لتر Smartstream وبطارية ليثيوم بوليمر 1.49 كيلوواط/س ومحرك كهربائي بقوة 59 حصان، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 226 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نظام دفع أمامي أو كلي.

ويتبعه بعد ذلك محرك هجين بالقابس في أوائل عام 2021، والذي يجمع بين نفس محرك Smartstream سالف الذكر مع محرك كهربائي بقوة 89 حصان يعمل ببطارية ليثيوم بوليمر 13.8 كيلوواط/س، بقوة إجمالية قدرها 261 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نظام دفع كلي فقط، ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مطور حديثاً يعمل على تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وبفضل المنصة الجديدة، ستقدم سنتافي 2021 أداءً أفضل وكفاءة أكبر في استهلاك الوقود، وأمان مُحسن، حيث تُساعد على امتصاص آثار الصدمات بشكل أفضل أثناء الحوادث، كما تحسنت مساحة المقصورة لتزيد مساحة الأرجل لراكبي الصف الثاني بمقدار 30 مم، بينما زادت مساحة الأرجل للصف الثالث بمقدار 40 مم، ومع ارتفاع المقاعد الخلفية، تحسنت سعة التخزين الخلفية أيضاً لتصبح 631 لتر.

في الختام، ستنطلق هيونداي سنتافي 2021 في أوروبا في سبتمبر 2020، ومن المتوقع أن تنطلق في أسواق أخرى حول العالم في وقت لاحق من هذا العام.

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