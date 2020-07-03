موجز العين للسيارات.. أفضل موديلات 4x4 ومقارنة شيقة بين لكزس وأودي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تولى "بيير لوكليرك" منصبه رئيسا لقسم تصميمات السيارات بشركة سيتروين الفرنسية منذ 18 شهرا، ليدعم مسيرته الحافلة في هذا المجال والتي تمتد لـ20 عاما، بإنجاز جديد يضاف له.

لم تعد تقتصر سمات الرحابة والمساحة الداخلية الواسعة على السيارات من فئة SUV فقط، إذ نجحت مجموعة من السيارات من فئات أخرى أصغر حجما مثل السيدان والهاتش باك، في كسر هذه القاعدة، لما تتمتع به من رحابة ومساحة داخلية واسعة على الرعم مما يوحى به حجمها الخارجي من صغر.

كان لموديلات الدفع الرباع 4X4 حضورا قويا في 2020، وفقا للسيارات التي طرحت من هذه الفئة منذ بداية العام والتي جمع موقع "أوتو كار" أبرز 5 موديلات منها.

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.قدم موقع "كار نيوز" مقارنة شيقة تضع الفئات التي طرحتها كل من شركة لكزس اليابانية وأودي الألمانية خلال عام 2020 الجاري وجها لوجه.

كشفت شركة بنتلي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها بنتايجا Bentayga، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة الفارهة.

شهد عام 2020 منذ بدايته طرح مجموعة مميزة من السيارات التي تحتوي على أنظمة متطورة للأمن والسلامة، حصلت على أعلى التقييمات.

أعتبرت موديلات بيجو الحاملة لشعار Gti ، من أبرز السيارات التي طرحت في تاريخ الصناعة ضمن فئات هاتش باك الرياضية.

