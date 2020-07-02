5 سيارات الأكثر رحابة رغم صغر حجمها.. قائمة مميزة

لم تعد تقتصر سمات الرحابة والمساحة الداخلية الواسعة على السيارات من فئة SUV فقط، إذ نجحت مجموعة من السيارات من فئات أخرى أصغر حجما مثل السيدان والهاتش باك، في كسر هذه القاعدة، لما تتمتع به من رحابة ومساحة داخلية واسعة على الرعم مما يوحى به حجمها الخارجي من صغر.

وقدم موقع "كار نيوز"، قائمة مميزة للسيارات السيدان والهاتش باك، التي تتمتع بمساحة داخلية واسعة، على الرغم مما يوحي به تصميمها الخارجي.

وجاء في المركز الأول بقائمة الموقع الأمريكي، طراز هوندا FIT، الذي يوحي من الخارج بأنه طراز هاتش باك صغير الحجم، غير أنه من الداخل يتمتع بمساحة جيدة من الداخل.

وأفاد الموقع أن هذا الطراز يتمتع بمساحة للقدم في مقاعده الخلفية تصل لـ 16.6 قدم مربع، ومساحة كبيرة لحقيبة السيارة أيضا تصل لـ 53.7 قدم مربع، ويتوفر هذا الطراز بسعر 16,190 ألف دولار.

وفي المركز الثاني جاء طراز فولكسفاجن Jetta موديل 2020، الذي يتمتع بمساحة تخزين خلفية تصل لـ 14.1 قدم مربع، ويتوفر بالأسواق بسعر 18,895 ألف دولار.

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ومن بعده ذكر الموقع طراز سوبارو Impreza موديل 2020، الذي يتمتع بمساحة تخزين بحقيبته الخلفية تصل لـ 12.3 قدم مربع، ومساحة تصل لـ 55.3 قدم مربع في منطقة المقاعد الخلفية، ويتوفر هذا الطراز بسعر 18,695 ألف دولار.

ثم جاء في المركز الرابع طراز هوندا Civic نسخة 2020، الذي يتمتع بمساحة تخزين بحقيبته الخلفية تصل لـ 12.1 قدم مربع، ومساحة بمنطقة المقعد الخلفية تصل لـ 25.7 قدم مربع، ويتوفر هذا الطراز بسعر 19,850 ألف دولار.

ثم ذكر الموقع طراز هيونداي "إلنترا" موديل 2020، الذي يتوفر بمساحة لحقيبة التخزين به يصل لـ 14.4 بوصة، ومساحة للمقاعد الخلفية تصل لـ 55.1 قدم مربع، ويتوفر بالأسواق بسعر 19,150 ألف دولار.



