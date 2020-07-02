ماذا تفعل إذا تجاوزت مخالفاتك المرورية 20 ألف ريال؟ المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع استفسار لأحد المواطنين حول طريقة التعامل حال تجاوز المخالفات المرورية 20 ألف ريال.

وجتساءل المواطن قائلاً: “جاتني رسالة اليوم صباحاً، هل فيها إيقاف خدمات إذا ما سددت؟، مضيفاً نص الرسالة: “نود تذكير حامل الهوية رقم: 1481*** بأن المخالفات على سجلكم بلغت قيمتها أكثر من: 20000 ريال نأمل المبادرة بالسداد خلال ثلاثين يوما”.

وأجابت إدارة المرور على هذا الاستفسار، قائلة: “تنص المادة (٧٥) من نظام المرور الفقرة (٣) على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يوماً، وأضافت الإدارة أنه في عدم السداد فسيُحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.