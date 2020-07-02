لعشاق الراليات.. دراجة جديدة من "ياماها" بمواصفات خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 - وكالات الخميس 2020/7/2 04:39 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/2 04:39 م بتوقيت أبوظبي

كشفت شركة ياماها النقاب عن نسخة الراليات Ténéré 700 Rally Edition الجديدة، والتي تتألق بألوان طلاء خاصة، فضلا عن تميزها بخامات خفيفة وآمنة في ذات الوقت. وأوضحت الشركة اليابانية أن الدراجة الجديدة تخطف الأنظار بألوان الأزرق والأصفر والأسود، والتي تتوفر بشكل حصري لنسخة الراليات. وإلى جانب ألوان الطلاء الخاصة تتوفر للدراجة باقة من التجهيزات الموسعة. Advertisements وتعتمد الدراجة على باقة من المكونات الخفيفة، التي توفر حماية فائقة وتقدم تجربة قيادة راليات ديناميكية بشكل خاص. ومن المزايا، التي تتمتع بها الدراجة، المقعد ثنائي اللون بارتفاع 895 ملم. كما تتميز بمجموعة عادم من أكرابوفيك وتجهيزة حماية للمحرك والمبرد، فضلا عن إشارات تغيير الاتجاه العاملة بتقنية LED.

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