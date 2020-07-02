5 آلاف جنيه تخفيضاً على النسخة "المانيوال" من لادا جرانتا

كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار النسخة "المانيوال" من السيارة لادا جرانتا المجمعة محلياً. بلغت قيمة التخفيض الجديد على لادا جرانتا المزودة بناقل حركة مانيوال 5 آلاف جنيه. حركة مانيوال 5 آلاف جنيه. وأصبح سعر السيارة لادا جرانتا "مانيوال"، بعد الخصم 149900 جنيه، بدلاً من 154900 جنيهاً. Advertisements جدير بالذكر أن سعر الفئة الأوتوماتيك من لادا جرانتا في السوق المصرية يبلغ 169 ألف جنيه. جرانتا في السوق المصرية يبلغ 169 ألف جنيه. كما تتوافر نسخة "ليفت باك" من السيارة روسية الصُنع، بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى مزودة بناقل حركة مانيوال ويبلغ سعرها 175 ألف جنيه، أما النسخة الأوتوماتيك من جرانتا "ليفت باك" فيبلغ سعرها 205 آلاف جنيه.

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