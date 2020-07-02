بنتلي بنتايجا الجديدة: السيارة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة التي ترسي أرقى المعايير بفئتها

Bentley ترفع المعايير مجدّداً مع السيارة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة التي تحدّد الأسس في فئتها

Bentayga الجديدة هي قمّة في القوّة والفخامة ومرونة الاستعمال

التصاميم الخارجية الجديدة عند المقدّمة والمؤخرّة تتبنّى الروح التصميمية الأحدث لدى Bentley، وتمنح وقفة تتميّز بكونها قوية وأنيقة

المقصورة الداخلية تتألّق عبر مقاعد وتجهيزات جديدة بالكامل، بالإضافة إلى مساحة أوسع في منطقة الأرجل

نظام معلوماتي ترفيهي من الجيل القادم مع شاشة 10.9 بوصة ورسومات بدقّة فائقة وسبل اتصال أفضل بكثير

تجهيز جديد من الألمنيوم الداكن بلمسة نهائية ماسية هو الأول من نوعه لدى Bentley

ميّزة Apple CarPlay اللاسلكية متوفرة الآن كتجهيز قياسي، إلى جانب Android Auto

محرّك V8 سعة 4.0 ليتر من وقود البنزين مع شاحن توربيني توأمي يولّد قوّة 542 حصاناً (550 PS) و568 رطل-قدم (770 نيوتن.متر) من العزم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت Bentley اليوم عن التفاصيل الخاصّة بطراز Bentayga الجديد – السيارة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة (SUV) التي ترسي المعايير بفئتها. وبعد أكثر من 20,000 سيارة Bentayga تم صنعها يدوياً بدقّة عالية منذ إطلاق هذا الطراز – أكثر من أيٍ من منافساتها – من المتوقَّع أن تعزّز Bentayga الجديدة القصّة المذهلة التي تميّزت بكثير من النجاح حتى هذا التاريخ.

ويتبنّى التصميم الخارجي الجديد الأسس التصميمية لدى Bentley والتي تظهر الآن بوضوح في كامل مجموعة الطرازات، مانحة Bentley عائلة المنتجات الأحدث والأكثر عصرية مقارنة مع أي شركة أخرى للسيارات الفاخرة. وعبر تقديم الأحدث في مجال التقنيات الخاصّة بداخل السيارة إضافة إلى مقصورة أكثر رقياً، فإن الطراز الجديد شهد عملية تحديث بارزة من الداخل والخارج على حد سواء.

ومن خلال الجمع بين قدرات السيارة الفاخرة عالية الأداء، وسيارة الليموزين الفخمة، والسيارة العائلية الرحبة والسيارة المخصَّصة للدروب الوعرة، فإن Bentayga الجديدة تتبع خطى سابقاتها في التمتّع بالمزايا الأكثر مقارَنة مع أي سيارة أخرى يجري بيعها اليوم.

تم تعزيز الطراز الذي حدّد مفاهيم السيارات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفاخرة كي يولّد أقصى مستويات الطاقة والفخامة والعملانية. وعبر تصميمها وهندستها وصنعها يدوياً في كرو بإنكلترا، فإن Bentayga الجديدة الاستثنائية ترتقي أكثر بدرجات النجاح الفائق للطراز الذي سبقها.

حول هذا، قال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Bentley Motors: “منذ لحظة إطلاقها قبل نحو خمس سنوات، أصبحت Bentayga المعيار الأساسي في قطاع سيارات الـSUV الفاخرة. ومثل Continental GT، أوجدت Bentayga فئة جديدة بالكامل في السوق، ومنذ أن أرسينا المعايير، انضم العديد غيرها إلى هذا القطاع، لكن ليس هناك أي سيارة أخرى قادرة على توفير مستوى القدرات ذاته لمنافسة Bentayga.”

وأضاف: “مع Bentayga الجديدة، نعيد رسم معالم القمّة في فئة سيارات الـSUV الفاخرة بحيث تصبح أعلى مما كانت عليه، وحتى أبعد بكثير عن المنافسين. ولقد استمعنا إلى عملائنا وأجرينا تحسينات على الأشياء التي تهمّهم أكثر شيء، وبالتالي تشكّل Bentayga الجديدة امتداداً عصرياً وجميلاً لقدرات وإنجازات السيارة الأساسية.”

أبرز ما تتميّز به Bentayga الجديدة هو مظهرها الديناميكي الملفت جداً، والمستلهَم من لغة التصميم الجديدة للعلامة التجارية والتي تم تقديمها مع الجيل الثالث من Continental GT وFlying Spur الجديدة كلّياً. ومعاً، تشكّل السيارات الثلاث عائلة جديدة تترابط بصرياً أكثر من السابق. ويمنح التصميم الجريء حضوراً قوياً على الطريق، مع إعادة تصميم كل لوح في مقدّمتها للحصول على مظهر أنقى وعصري أكثر.

ويتألّق الشبك الأمامي المصفوفي الأكبر والبارز عبر موضعه الأعلى الآن، بينما تتضمّن تقنية مصفوفة الأضواء الأمامية الذكية الجديدة نوع LED تصميم Bentley الحصري المستوحى من الزجاج الكريستالي الفاخر. أما المصد الأمامي الأكثر جرأة فيركّز على خصائص الأداء التي تتمتّع بها السيارة. كما تم للمرّة الأولى تقديم ماسحات للزجاج الأمامي مدفّأة وتضم أذرعاً رطبة، حيث يشمل كل ذراع 22 مضخّة لمياه غسل الزجاج.

أما في الجهة الخلفية، فقد خضعت Bentayga الجديدة لعملية تحوّل رئيسية، مع إعادة تصميم الأسطح الخلفية بالكامل، بما في ذلك الباب الخلفي الجديد كامل العرض والأضواء الجديدة الغلافية، بينما تم نقل موضع لوحة الأرقام إلى المصد للحصول على مظهر أنقى. ولا تترك أطراف أنابيب العادم العريضة والمنفصلة أي مجال للشك بأن Bentayga الجديدة هي مركبة قوية عالية الأداء. أما الزيادة بمقدار 20 ملماً إلى المسافة الفاصلة بين وسط العجلتين الخلفيتين فتمنح مزايا ديناميكية وتضع العجلات ضمن أقواسها لتحسين وقفة السيارة. بدورها، تتمتّع العجلات نفسها بتصميم جديد وفريد خاص بسيارة Bentayga.

من ناحية أخرى، خضعت المقصورة الداخلية الراقية لسيارة Bentayga لإعادة تصميم كبيرة. ومن بين التغييرات الأساسية هناك الواجهة الوسطية الجديدة وعجلة القيادة، والزخارف الجديدة للأبواب والمقاعد الجديدة بالكامل – والمتوفرة الآن مع ميّزة التهوية في الخلف لخيار المقصورة القياسية بخمسة مقاعد. إضافة لهذا، يتوفر خيار بنمط أربعة مقاعد، حيث يوجد مقعدان منفصلان في الخلف بينهما كونسول وسطي أنيق، وخيار ثلاث صفوف بنمط سبعة مقاعد. ويستمتع ركّاب المقاعد الخلفية بمساحة أوسع مع زيادة المساحة المتوفرة للأرجل بمقدار 100 ملم وفقاً لنمط تصميم المقاعد.

ويندمج نظام معلوماتي ترفيهي من الجيل القادم بسلاسة ضمن لوحة قيادة مشغولة يدوياً بالنمط ’المجنّح‘ من Bentley، وهو يشتمل على شاشة قياس 10.9 بوصات مع عرض للرسومات من الحافة للحافة. وتتميّز الشاشة الرقمية الجديدة بالكامل عبر مستويات الدقّة العالية والرسومات الديناميكية والتي يمكن تخصيصها وفقاً لرغبة السائق. ويتوفر مستويان من النظام الصوتي: نظام Bentley Signature Audio ونظام Naim for Bentley الاختياري الذي يضم ما لا يقل عن 20 مكبّراً للصوت.

بدوره، يحتوي نظام الملاحة الجديد بالكامل على أحدث التجهيزات والبرمجيات مع الخرائط العاملة عبر الأقمار الصناعية، وميّزة البحث عبر الإنترنت وغيرها من الخصائص المميّزة الأخرى. وتتوفر ميّزة Apple CarPlay اللاسلكية قياسياً للمرّة الأولى، إلى جانب النظام السلكي الحالي، كما هناك ميّزة Android Auto (وفقاً للسوق). ويستفيد ركّاب المقاعد الخلفية من طرح شاشة لمس لوحية جديدة أكبر حجماً تعمل بالتحكّم عن بعد، وهي مشابهة لتلك التي تم طرحها في سيارة Flying Spur الجديدة كلّياً.

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وقد جرى تحسين سبل الاتصال ضمن السيارة بشكل أفضل، مع وجود منافذ USB-C للبيانات وشاحن لاسلكي للهاتف كتجهيزات قياسية.

ويمكن تعزيز المقصورة الداخلية الفاخرة أكثر عبر اعتماد زخرفة الألمنيوم الداكن المصقول بنمط ماسي للمرّة الأولى في سيارة من Bentley، بالإضافة إلى قشرتين جديدتين لسيارة Bentayga بنمط مستقيم الألياف، وهما الأكاسيا والجوز التاجي. وتمنح مواصفات Mulliner Driving Specification تصميماً جديداً للتطريز، إلى جانب إضافات أنبوبية دقيقة ضمن خيار جديد للمقاعد.

سوف يتم إطلاق الطراز الجديد مبدئياً بنمط Bentayga V8 بحيث يوفر أداءً مشابهاً للسيارات الفائقة والمتوازن مع ميّزة الاستعمال اليومي، وستتوفر بعدها خلال العام نسخة Speed بمحرّك W12 القوي. ويولّد محرّك V8 سعة 4.0 ليتر من وقود البنزين وذي الشاحن التوربيني التوأمي قوّة مذهلة تبلغ 542 حصاناً (550 PS) وعزماً قدره 568 رطل-قدم (770 نيوتن.متر). ويتصل محرّك V8 مع علبة تروس أوتوماتيكية من ثمان سرعات وهو يوفر أداءً مشابهاً للسيارات الفائقة، مما يؤدّي إلى تحقيق سرعة قصوى قدرها 290 كلم/س (180 ميل/س) مع إمكانية التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثواني (0 – 60 ميل/س خلال 4.4 ثواني).

ويكتمل هذا الأداء الرائد بفئته عبر مدى القيادة الطويل والذي يصل إلى 639 كيلومتراً (397 ميلاً) مع انبعاثات لثاني أكسيد الكربون عند حدود 302 غراماً للكيلومتر. وهذه الكفاءة المحسَّنة (13.3 ليتراً لكل 100 كيلومتر مجمّع / 21.2 ميلاً للغالون مجمّع) تعود في جزء منها إلى قدرة المحرّك على إيقاف عمل أربع من الأسطوانات الثمان في الظروف المناسبة دون المساومة على نوعية وجودة القيادة.

تقدّم Bentayga الجديدة الباقة الأوسع من وضعيات القيادة على الطرق المعبَّدة والدروب الوعرة مقارنة مع أي سيارة SUV أخرى، وذلك بفضل وضعية القيادة الديناميكية (Drive Dynamics Mode) من Bentley، والمواصفات الاختيارية للسير على مختلف الدروب (All-Terrain Specification)، بينما تم تعزيز ميّزة الركوب الديناميكي من Bentley (Bentley Dynamic Ride)، التي تُعدّ التقنية الكهربائية الأولى عالمياً للتحكّم بالانقلاب، بشكل أكثر في هذا الطراز الجديد.