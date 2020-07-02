كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميا.. بنتلي تعلن عن بنتايجا 2021 المرفهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بنتلي بشكل رسمي الكشف عن سيارتها المرفهة بنتايحا، وفيما يلي مواصفات السيارة.

حصلت بنتايجا 2021 على حسينات بسيطة في الواجهة الأمامية تشمل مصابيح LED بلورية جديدة وشبك أكبر قليلاً، وتحمل مصابيح بيضاوية في الخلف تشبه شقيقتها الأصغر كونتينينتال GT. وتقف بنتايجا على جنوط جديدة وبتصميم خاص بـ بنتايجا. هناك تغييرات كبيرة في الداخل أيضاً تشمل بعض اللمسات على الكونسول الوسطي وعجلة قيادة جديدة ومقاعد جديدة.

لم تنس بنتلي أن الأنظمة الترفيهية أصبحت من أهم عوامل التنافس خاصة في السيارات الفاخرة لذا فقد حصل النظام المعلوماتي في بنتايجا 2021 على شاشة فائقة الدقة قياس 10.9 إنش مع دعم نظام ملاحة جديد متصل بالأقمار الصناعية ودعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. وحصل الركاب في الخلف على حصتهم من التقنيات تشمل مقابس USB-C متوفرة قياسياً وجهاز لوحي للتحكم بالسيارة.

تحافظ السيارة على محركاتها كما هي إذ يتوفر محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو لينتج 542 حصان مع إطلاق السيارة المحدثة، وفي وقت لاحق سيصل محرك W12 الذي جعل بنتايجا أسرع SUV في العالم. ومن المنتظر أن تكشف بنتلي بنتايجا الهجينة بالقابس لاحقاً.