جيب كومباس 2021 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن كومباس 2021 الجديدة في أوروبا، والتي سيتم بنائها هناك أيضاً في مصنع فيات كرايسلر بإيطاليا في خمس إصدارات، حيث حصلت على مجموعة من التعديلات والترقيات ومحرك جديد، وفي وقت لاحق من العام، ستكشف أيضاً عن إصدار هجين بالقابس من السيارة.

في البداية، لنتحدث عن المحرك الجديد، حيث تستمد كومباس 2021 الموجهة للسوق الأوروبي قوتها من محرك توربو بأربعة أسطوانات سعة 1.3 لتر يقدم كفاءة استهلاك وقود أفضل بنسبة 30% مقارنة بالطراز السابق، ويولد قوة 130 حصان، ويتوفر إما بنظام دفع أمامي أو كلي، كما ستأتي السيارة بخمس إصدارات وهم Sport وLongitude وMighty Eagle وLimited وS، في حين أن إصدار S يحصل على محرك أقوى يولد 150 حصان.

وبغض النظر عن الإصدار الذي ستحصل عليه، سيكون عليك الاختيار بين ناقل الحركة اليدوي بست سرعات أو الأوتوماتيكي مزدوج القابض بشرط أن تحصل على محرك يعمل بالبنزين، في حين تتوفر السيارة بنسخة ديزل تحصل على قوتها من محرك 1.6 لتر يولد قوة 120 حصان و320 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتوفر بناقل حركة يدوي بست سرعات ونظام دفع أمامي فقط، في حين سيتم الكشف عن النسخة الهجينة بالقابس في النصف الثاني من هذا العام، وستحتوي على محرك بنزين 1.3 لتر مع محرك كهربائي لتحصل على قوة إجمالية إما 190 أو 240 حصان، وستتوفر بنظام دفع كلي فقط.

بالدخول إلى المقصورة، حصلت كومباس الجديدة على نظام Uconnect الترفيهي الخاص بصانعة السيارات، والذي يضيف مجموعة من الخدمات مثل My Car وMy Remote، والتي تسمح بالمراقبة عن بعد وقفل أو إلغاء قفل السيارة، كما تحصل على أنظمة مساعدة السائق مثل مانع الاصطدام الأمامي وأنظمة تحذير مغادرة المسار بشكل قياسي، في حين يتوفر نظام مراقبة النقطة العمياء، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، ومساعد ركن السيارة، بشكل اختياري، في حين تشمل التغييرات الأخرى ستة خيارات جديدة للجنوط، وخمسة ألوان خارجية جديدة، وغطاء محرك معاد تصميمه لإعطاء السيارة مظهراً جديداً.

في الختام، لم تُعلن جيب عن أسعار كومباس 2021 بعد، ومن المفترض أن تصل طرازات الدفع الأمامي إلى الوكلاء بأوروبا هذا الشهر، على أن تصل طرازات الدفع الكلي في وقت لاحق من هذا العام.

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