تعرف على أهم قواعد السير وآداب الطريق بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مجموعة من أهم قواعد السير وآداب الطريق التي يجب الإلتزام بها؛ تحقيقاً للسلامة المرورية. وتشتمل تلك القواعد والآداب على ما يلي: الالتزام بالسرعات على الطريق.

التقيد بتعليمات رجال المرور.

عدم التعلق بأجزاء السيـارة أو الصعود والنزول منها أثناء السير.

اتباع الإشارات المرورية.

عدم استعمال المكابح فجـأة.

الالتزام بالمسار المناسب للسرعة وعدم التجاوز، وإتاحة المجال للسيارات الأخرى للتجاوز.

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