موجز العين للسيارات.. قائمة بالسيارات الأكثر أمانا ورقم مفزع للديون

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في عالم السيارات محركات مثلت تحولا تاريخيا في الصناعة لدرجة أن الشركات واصلت تصنيعها والاعتماد عليها لمدد تجاوزت 60 عاما، وهي مدة طويلة جدا بالنظر إلى سمات هذا القطاع الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التطوير والتحديث.

مع حصولها مؤخرا على قروض جديدة بقيمة 72 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دخلت شركات صناعة السيارات ومكوناتها مرحلة "تصحر الأرباح" حيث سيستهلك تراجع المبيعات والاستثمارات المكلفة أي عائدات للشركات بحسب تقرير مؤسسة "أليكس بارتنرز" للاستشارات المالية.

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أعلن المعهد الأمريكي للتأمين والسلامة على الطرق السريعة المعروف باسم IIHS القائمة الكاملة للسيارات التي حصدت أعلى تقييمات السلامة لعام 2020.

كان لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الفضل في تراجع قيمة العديد من الفئات بعالم صناعة السيارات، إذ سبق أن ظهرت تقارير صحفية عن تراجع قيمة السيارات المستعملة، والسيارات من فئة SUV، ووصفت العديد من مواقع أخبار السيارات الأجنبية هذه الفترة، بالفرصة الأمثل لشراء سيارة جديدة.

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني "Tüv Süd" إن هناك 3 أنواع مختلفة من الحوامل لنقل الدراجات الهوائية بواسطة سيارات الركوب.

شهد شهر مايو المنقضي انتعاشة مبشرة لسوق السيارات بعد أن كشفت عدد من الشركات عن زيادة نسبية في معدلات مبيعاتها خلال الشهر تشهدها للمرة الأولى منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.