هافال اس يو في الجديدة بتصميم مصمم لاندروفر السابق!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هافال عن صور الـ SUV الجديدة كلياً من العلامة، والتي تحمل الاسم الكودي المؤقت B06 وستكون مستقلة عن سيارات الـ SUV الأخرى الحالية للشركة، ومن المتوقع أن يتم تدشينها عالمياً في النصف الثاني من العام الجاري.
وقد أشرف فيل سيمونز، مصمم لاندروفر السابق، بنفسه على تصميم الـ SUV الجديدة بعد انضمامه كرئيس تصميم هافال في 2018، وتكشف الصور عن شكل صندوقي عضلي وشبك أمامي كبير نسبياً ومصابيح أمامية LED دائرية، وهي كلها عناصر تعطي السيارة لمسة كلاسيكية بعض الشيء.
وتعتمد السيارة على منصة جديدة كلياً للعلامة ولا توجد تفاصيل عن المحركات بعد، مع العلم ان مجال محركات هافال الحالي يتكون من محركات بترولية 1.5 و2.0 لتر.
الصور التجسسية السابقة كشفت عن لوحة عدادات بتصميم مبسط وغير مزدحم، مع شاشة معلومات ترفيهية مركزية كبيرة ولوحة عدادات رقمية، وسنعلم المزيد مع اقترابنا من التدشين الرسمي.
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