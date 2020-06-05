التأكيد على موعد تدشين فورد برونكو 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كان من المفترض تدشين فورد برونكو 2021 في مارس ولكن بالطبع جميع التدشينات تأجلت بسبب وباء الكورونا، والآن أكدت فورد رسمياً على موعد التدشين الجديد في يوليو.

لا نعلم اليوم تحديداً، ولكن نعلم الكثير عن السيارة، والتي تسربت عدة صور لها بالكامل في الأشهر الماضية بتصميم صندوقي ومصابيح أمامية LED دائرية.

كما ستحصل السيارة على مصد أمامي بارز وسقف قابل للنزع مثل منافستها الرئيسية، جيب رانجلر، ومصابيح خلفية رأسية وإطار احتياطي خلفي.. وبالنسبة للداخلية فتظل مواصفاتها التقنية سراً للوقت الحالي.

لا توجد تأكيدات على المحركات بعد ولكن قد نرى محرك ايكوبوست 4 سلندر سعة 2.3 لتر بقوة 270 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، مع محرك V6 سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان وعزم 542 نيوتن.متر، مع جير يدوي 7 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات.

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