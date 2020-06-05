المحركات الأطول عمرا في تاريخ السيارات.. 5 أسماء ستدهشك

في عالم السيارات محركات مثلت تحولا تاريخيا في الصناعة لدرجة أن الشركات واصلت تصنيعها والاعتماد عليها لمدد تجاوزت 60 عاما، وهي مدة طويلة جدا بالنظر إلى سمات هذا القطاع الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التطوير والتحديث.

وحسب موقع "اوتو كار" المختص بأخبار السيارات، تضم قائمة المحركات الأطول عمرا 5 أسماء ستندهش من بعضها، كونها لم تحظ بشهرة كبيرة من ناحية القوة وإن كانت بالطبع معروفة بشعبيتها وجماهيريتها.



1- محرك Type 1 - فولكسفاجن "الخنفساء"

وبدأ الموقع بالمحرك الأقدم في تاريخ صناعة السيارات من حيث استمرارية تصنيعه وطرحه، وهو محرك Type 1 لطراز فولكسفاجن "الخنفساء" الشهير، والذي طرحته فولكس لمدة 65 عاما متواصلة.

وطرح المحرك لأول مرة عام 1983، واستمر الاعتماد عليه بموديلات الخنفساء حتى عام 2004.

وكان المحرك بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 50 حصانا.

2- محرك Small Block - شيفروليه

ومن بعده جاء محرك Small Block، من ماركة شيفروليه، الذي استمر طرحه بالعديد من الموديلات التابعة لشركة جنرال موتورز منذ عام 1955 وحتى الوقت الحاضر، لمدة 64 عام متواصلة.

ومن الموديلات التي استخدمت المحرك نفسه على مدار السنوات، شيفروليه "كمارو" و"تاهو"، ومن كاديلاك طرازي "إيسكلاد" و"فلييتوود".

المحرك من فئة V8 بسعة 4.7 لتر.

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3- محرك L-Series - رولز رويس

وفي المركز الثالث جاء محرك L-Series من شركة رولز رويس، الذي استمر طرحه بين عامي 1959 و2020 الجاري لمدة 61 عاما.

والمحرك توربيني مزدوج بسعة 6.75 لتر، وينتج قوة 530 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 190 ميلا في الساعة.

4- محرك Windsor V8 - فورد

ومن بعده بالمركز الرابع جاء محرك Windsor V8 من شركة فورد، والذي طرح منذ عام 1961، ويستمر طرحه حتى الآن على مدار 58 عاما.

5- محرك BMC A-Series - ميني كوبر

وفي نهاية القائمة جاء محرك BMC A-Series من شركة ميني كوبر، الذي استمر طرحه لمدة 49 عاما بين 1951 و2000.

وطرح هذا المحرك في البداية بقوة 28 حصانا، وطور حتى أصبح قادرا على إنتاج 94 حصانا.



