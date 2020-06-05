موجز العين للسيارات.. مبيعات السيارات في زمن كورونا وخطة هيونداي 2021

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني "Tüv Süd" إن هناك 3 أنواع مختلفة من الحوامل لنقل الدراجات الهوائية بواسطة سيارات الركوب.

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شهد شهر مايو المنقضي انتعاشة مبشرة لسوق السيارات بعد أن كشفت عدد من الشركات عن زيادة نسبية في معدلات مبيعاتها خلال الشهر تشهدها للمرة الأولى منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات للتخلص من آثار كورونا، بخطة طرح تشمل وصول عدد مميز من الموديلات الجديدة خلال عام 2021 المقبل.

قدم موقع "يو إس نيوز" قائمة مميزة لعشاق الرحابة والمساحات الواسعة بالسيارات، تضم الموديلات التي تقدم أفضل "خط ثالث" من المقاعد ضمن فئات SUV، وطرحت لعام 2020.