الخليج ٣٦٥ نت – في ظل الاستعدادات لعودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قدم فريق عمل “أدنوك للتوزيع” نصائح هامة للسائقين لضمان أعلى مستويات السلامة والأداء لسياراتهم على الطرق.

وقالت أدنوك ” بينما يتخذ الجميع إجراءات الوقاية الضرورية عند الخروج من المنازل بارتداء الأقنعة الواقية والقفازات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيجب اتخاذ بعض الإجراءات للتأكد من سلامة المركبات قبل العودة لقيادتها على الطرقات”.

وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات تتضمن مايلي:

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– فحص إطارات السيارة للتأكد من سلامتها

– فحص درجة حرارة السيارة

– التأكد من مستوى زيت المحرك باستخدام العلامة الخاصة

– التأكد من عدم إضاءة اللمبات التحذيرية في طبلون القيادة

– التأكد من عمل أضواء السيارة الأمامية والخلفية بكفاءة

– فحص مستوى السائل في مسّاحات الزجاج، والتأكد من عدم وجود شقوق بها

– فحص بطارية السيارة والتأكد من عملها بكفاءة

– فحص المرايات وتعديلها وفق الحاجة

وفي لقاء صحفي مع أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، صرح قائلاً: ” في ظل جهودنا المستمرة قيادة وشعبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة وفي ظل الاستعدادات لعودة الحياة إلى طبيعتها على الطرقات فمن الضروري الالتزام بأعلى معايير السلامة”.

وأضاف ” نريد التأكد من ذلك حتى قبل وصول عملائنا لمحطاتنا وذلك باتخاذهم أهم التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم على الطرقات ولقد قمنا بوضع قائمة بالنصائح الأساسية وتقديم المزيد من الدعم الإضافي لمن يحتاجه من عملائنا”.