كيف تشتري الدراجة المثالية؟.. دليلك لصفقة ناجحة

يتجه كثيرون لشراء دراجات لاعتمادها كوسيلة انتقال يومية بدلًا من المواصلات العامة، فضلا عن أنها تعتبر أيضًا ممارسة للرياضة لمن ليس لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى الصالات الرياضية أو حتى ممارسة التمارين بالمنزل، لتصبح أداة ثنائية المنفعة.

ومع اتجاه الدول للعودة تدريجيًا لحياة طبيعية بشكل جديد، ستصبح الدراجة عنصرًا أساسيًا في هذا الأمر، فهي الوسيلة المثالية للتنقل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وليس هذا فقط، بل توفر المال أيضًا، وتعتبر صديقة للبيئة، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحال لم تكن قد فكرت في الأمر من قبل، ربما الآن هو الأنسب لذلك، لكن اختيار دراجتك الأولى قد يكون أمرًا مخيفًا، إذ ربما لا تعرف الأنسب بالنسبة لك من حيث النوع والحجم والسعر، لذا في هذا التقرير نقدم لك دليل استرشادي يمكنك الاستعانة به عند اتخاذ قرارك بالشراء.

النوع

عند شرائك دراجة لأول مرة عليك التعرف على أنواعها لاختيار الأنسب لاحتياجاتك، وهناك أربعة أنواع رئيسية يمكنك الاختيار بينها، هي: دراجة الطريق، والدراجة الجبلية، والدراجة الهجينة، والدراجة الكهربائية.





بالنسبة لدراجات الطريق، فتتميز بإطارات رفيعة ومقود منحني، وإن كنت تنوي الاكتفاء بركوبها على الطرق الممهدة، فستكون الخيار الأنسب للبدء به.

أما الجبلية، فهي مصممة للطرق غير الممهدة أو الوعرة، وهي أثقل من دراجات الطريق، كما تتميز بإطارات سميكة وغالبا ما تكون مزودة بماص للصدمات.

وحال أردت الاستمتاع بجولة في مناطق غير ممهدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيكون هذا النوع من الدراجات خيار رائع، لكن حال استخدامها في التنقل على الطرق العادية سيكون الأمر شاقًا خاصة مع المسافات الطويلة.

أما النوع الثالث، الدراجات الهجينة، فتعتبر دراجة مثالية؛ لأنها تجمع ما بين الدراجة الجبلية ودراجة الطريق. ويمكن لهذا النوع أن يؤدي مهمته بنجاح سواء في رحلاتك على الطرق العادية أو رحلة نهاية الأسبوع بالمناطق الوعرة.

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وبالنسبة للدراجات الكهربائية، تعتبر جديدة نسبيًا ويمكن أن تكون باهظة الثمن. لكن فيما يتعلق بمواصفاتها فهي تبدو مثل الدراجات العادية مع تزويدها بموتور كهربائي لتقديم المساعدة حال شعرت أنك غير مستعد للقيادة لمسافة طويلة، أو أنك تريد القيادة لكن تقلق من مواجهة صعوبات، حيث سيكون هذا النوع طريقة رائعة لتأمين نفسك في كل الظروف.

الحجم

من الضروري اختيار حجم الدراجة المناسب لك، حيث إن آلام أسفل الظهر، وآلام الذراع والركبة قد تكون جميعها نتاج خيار سيء، لكن من المهم أيضًا أن تعلم أن قواعد اختيار حجم الدراجة تعتمد عليك في الأساس.

ودائمًا يتعين عليك البحث في الكتيبات الاسترشادية عبر الإنترنت لتكوين فكرة عما تحتاجه أولًا، لكن الأفضل هو الذهاب إلى المتجر وتجربة بعض من الدراجات بنفسك ثم اتخاذ القرار بشأن الدراجة التي تعشرك بالراحة أثناء ركوبها.

الدراجات المستعملة

أحيانًا يفكر البعض في شراء دراجة مستعملة بدلًا من الجديدة، وقد ينطوي الأمر على ظروف مالية أو رغبة في تجربة واحدة مستعملة للتعلم ثم شراء أخرى جديدة، كما الحال أثناء شراء سيارات.

لكن أيضًا عند شرائها مستعملة هناك بعض الأمور الواجب وضعها في الاعتبار، مثل رؤية الدراجة بنفسك لتحديد مدى ملائمة نوعها وحجمها معك، تجربتها في القيادة، وتحديد كيفية تحركها.

كما يجب التأكد من عدم وجود مشاكل بالعجلات حتى لا تنفق فارق المال في الإصلاح، والتحقق من وجود الصدأ من عدمه؛ لأن ذلك سيتطلب شراء قطع غيار، الذي يكون مكلفًا في بعض الأحيان.





أيضًا يجب مراجعة الرقم المسلسل للدراجة المطبوع بالأسفل، وحال كان موجودًا يجب مراجعته عبر موقع bikeregister.com؛ للتأكد من عدم الإبلاغ عن أنها مسروقة، وإذا اكتشفت أنها مسروقة بالفعل، يجب الإبلاغ عنها.

وأثناء ذهابك لتجربة الدراجة لدى المعلن، تذكر أن تأخذ معك مفاتيح سداسية لمراجعة إمكانية فك عمود مقعد الدراجة بعد فك المزلاج، وحال لم تتمكن من إزالة العمود هذا يعني أنه أصبح صدئا وبالتالي لن تتمكن من التحكم في ارتفاع المقعد.