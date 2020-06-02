منح معارض السيارات صلاحية نقل ملكية السيارات وتسليم اللوحات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مديرية الأمن العام عن منح بعض المعارض وصالات السيارات والوكالات عدد من الصلاحيات، كنقل ملكية السيارات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي فرضتها مديرية الأمن العام؛ تزامناً مع عودة الموظفين بالمملكة لأعمالهم من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ، وتمديد فترة السماح بالتجول إلى الساعة الثامنة مساءاً.

وشددّت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والإرشادات الوقائية لكافة المراجعين، والتي تتمثل في لبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات ومراعاة التباعد الجسدي داخل صالات السيارات بمسافة مترين وعدم المصافحة نهائياً؛ تجنباً لانتقال العدوى وتفشّي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد.