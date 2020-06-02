بي إم دبليو تعتزم إلغاء آلاف الوظائف خفضا للنفقات

رغم طرح ثلاثة موديلات جديدة، تستعد شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات الفاخرة لإنهاء خدمات العديد من موظفيها توفيرا للنفقات لتجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن الشركة البافارية تخطط لشطب 5 آلاف وظيفة.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الشركة ستعاني لتطبيق هذا الإجراء، الذي ستنفذه على عدة مراحل، تشمل تخفيض ساعات العمل و عطلات للموظفين دون أجر، بحلاف التقاعد المبكر .

بي إم دبليو ليست الأولى

وقبل شركة بي إم دبليو، أعلنت العديد من شركات السيارات عن نيتها إنها خدمات العشرات من الموظفين، للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

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فقد أعلنت رينو الفرنسية عن نيتها تسريح 15,000 ألف من موظفيها، وسبقتها في ذلك نيسان .

و ذكر موقع "موتور وان" أن شركة رينو، تسعى لتوفير إنفاق ما يربو لـ 2.2 مليار دولار، على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتعويض خسائرها خلال جائحة كورونا.

وتشمل خطة التوفير، تقليل رينو لمعدل السيارات التي تنتجها على مدار العام، من 4 ملايين سيارة هو معدل انتاجها في 2019، إلى 3.3 ملايين سيارة بحلول 2024.



مكلارين اتخذت القرار نفسه

وخلال شهر مايو الماضي، قررت شركة مكلارين البريطانية،تسريح عدد كبير من موظفيها لعبور أزمتها الاقتصادية.

ومكلارين، كانت من أكثر شركات السيارات التي تضررت من أزمة تفشي كورونا، حيث طرحت مقرها الرئيسي ومعرض سياراتها الكلاسيكية للرهن، لتحصل على قرض 365 مليون دولار للتتجاوز أزمتها المالية الحالية.