"نيسان" تعلن عن خطتها للنمو المستدام والربحية

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان العالمية، عن خطتها لمدة أربعة سنوات من أجل تحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي والربحية بنهاية العام المالي 2023.

تقوم تلك الخطط التي تتضمن ترشيد التكاليف والارتقاء بالأعمال بتحويل إستراتيجية للتركيزعلى أولويات جديدة.

وتقوم نيسان، كجزء من خطة الأربعة سنوات، باتخاذ إجراءات حاسمة مع العديد من التغيرات الهيكلية في الشركة. وتعمل نيسان كذلك على خفض التكاليف الثابتة من خلال ترشيد طاقتها الإنتاجية وخفض من التكاليف على نحو عام.

ومن خلال الإدارة المنضبطة، ستقوم الشركة بترتيب أولوياتها والاستثمار في مجالات أعمال يتوقع أن تحقق نجاحاً ملحوظاً ونمواً مستداماً.

وتسعى نيسان من خلال تطبيق تلك الخطة، لتحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ 5% وحصة سوقية مستدامة حول العالم تبلغ 6% بنهاية السنة المالية 2023 بما في ذلك مساهمات متناسبة من مشروعها في الصين التي تملك 50% منه.

قال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لنيسان، "تهدف خطتنا لتحويل مسار أعمالنا لضمان النمو المستمر بدلاً من التوسع الزائد عن الحد في المبيعات، سنركز على إمكانياتنا ومهاراتنا الأساسية مع الحفاظ على الانضباط المالي والتركيز على صافي الربح لكل وحدة من أجل تحقيق أعلى مستويات الربحية. ويتماشى هذا مع سعينا لاستعادة ثقافة نيسان في

مرحلة جديدة".

وتركز خطة الأربعة سنوات من نيسان على اثنين من المحاور الإستراتيجية بالبناء على ريادة نيسان في مجالات الابتكار والتركيز على متطلبات العملاء والجودة مع تغير مستمر في الثقافة السائدة في الشركة.

المحور الإستراتيجي الأول هو الترشيد من خلال القيام بإجراءات صارمة وخفض التكلفة والارتقاء بمستوى الكفاءة في كافة مجالات وأنشطة العمل. وتتضمن تلك الإجراءات تعديل الطاقة الإنتاجية لشركة نيسان بنسبة خفض 20% لتصل إلى 5.4 مليون وحدة في السنة.

وتسعى الشركة كذلك إلى الوصول لنسبة 80% بالنسبة للطاقة الإنتاجية للمصانع حتى تصبح عمليات وأنشطة الشركة أكثر ربحاً، بالإضافة إلى خفض عدد الموديلات الجديدة التي تنوي الشركة طرحها في الأسواق من 69 إلى 55 موديل بنسبة تبلغ 20%.

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وتعمل نيسان طبقاً لخطة الأربعة سنوات على خفض التكلفة الثابتة بما يقرب من 300 مليار ين، وتسعى الشركة إلى تعزيز الإنتاج في أمريكا الشمالية خاصة بالنسبة للموديلات الرئيسية.

وقررت نيسان أيضاً إغلاق مصنعها في إندونيسيا والتركيز على المصنع الموجود في تايلاند بالنسبة للإنتاج في منطقة

جنوب شرق أسيا، والعمل مع الشركاء من أجل الاستفادة من مواردهم بما في ذلك الإنتاج والموديلات والتكنولوجيات المختلفة.

أما المحور الإستراتيجي الثاني هو ترتيب الأولويات بالنسبة للأسواق والمنتجات الرئيسية وتتضمن التدابير، تركيز أنشطة عمليات نيسان في أسواق اليابان والصين وأمريكا الشمالية، والاستفادة من أصول تحالف نيسان للحفاظ على المستوى التشغيلي المناسب للشركة في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وتسعى الشركة لإيقاف أنشطتها في كوريا الجنوبية وإخراج العلامة التجارية داتسون من روسيا وتخفيض العمليات والأنشطة في بعض دول جنوب شرق آسيا.

وقررت نيسان التركيز كذلك على فئات الموديلات العالمية مثل الفئات C و D والسيارات الكهربائية والسيارات ذات الأداء الرياضي، هذا بجانب التوسع في السيارات الكهربائية، والسيارات التي تعمل بمحركات كهربائية بما في ذلك e-POWER, مع توقع تحقيق مبيعات تصل إلى مليون وحدة تعمل بالكهرباء بنهاية السنة المالية 2023.

وتقوم الشركة في اليابان بإطلاق سيارتين كهربائيتين جديدتين وأربعة سيارات تعمل بنظام e-POWER, مما يزيد من نسبة مبيعات السيارات الكهربائية لتصل إلى 60% من إجمالي المبيعات.

وتخطط نيسان لتقديم نظام Pro PILOT المتقدم لمساعدة السائق في أكثر من 20 موديل وفي أكثر من 20 سوق مختلف بهدف بيع أكثر من 1.5 مليون وحدة مجهزة بهذا النظام التكنولوجي لمساعدة السائق بنهاية السنة المالية 2023.

واختتم أوشيدا حديثه قائلاً: "يجب أن تقدم نيسان قيمة مضافة لكل عملائها حول العالم وتسعى الشركة على الدوام للارتقاء بكافة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لقطاع عريض من العملاء والحصول على أعلى درجات الرضا".