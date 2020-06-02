تعرف على ضوابط استقبال مراجعي مراكز الشرط وإدارات المرور

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مديرية الأمن العام ضوابط استقبال مراجعي إدارات ومراكز الشرط وإدارات المرور في جميع المناطق بالمملكة عدا منطقة مكة المكرمة، وتشتمل الضوابط على ما يلي: اقتصار استقبال المراجعين لإدارات الشرط ومراكزها على الحالات الضرورية.

تقليل أعداد المراجعين لصالات تسليم رخص القيادة واللوحات.

منح بعض المعارض والصالات صلاحية نقل ملكية السيارات وتسجيل السيارات الجديدة وتسليم اللوحات.

عودة مدارس تعليم القيادة ومحطات الفحص الدوري للعمل وفق مواعيد إلكترونية مسبقة.

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