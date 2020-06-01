تجارب قيادة لثلاثة من أغرب السيارات الصينية بينها تقليد بوجاتي شيرون

الخليج ٣٦٥ نت – الصين هي موطن الكثير من السيارات الغريبة والرخيصة من كل شكل ونوع، بعضها ظهر في الفيديو المرفق بالأسفل، مع تجارب قيادة لهذه المركبات واختبارات مثيرة للاهتمام لهم.
أولى هذه السيارة تبدو وكأنها نسخة تقليد رخيصة لبوجاتي شيرون، مع استخدامها لمحرك بترولي صغير، حتماً بمستويات أداء وقوة محرجة للغاية مقارنة بشيرون الحقيقية.
السيارة الثانية البرتقالية معروفة في الصين باسم “دايانج تشوك”، بمحرك كهربائي وأداء متواضع للغاية، كما أنها الأصغر والأخف وزناً بين الثلاثة.
وأخيراً الثالثة هي مركبة ثلاثية العجلات مع محرك بترولي خلفي، ويبدو أنها الأصعب في القيادة بسرعات مرتفعة لأنها تميل لرفع واحدة من العجلات الخلفية أثناء الانعطاف بشكل خطر.. شاهدوا التجارب.
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