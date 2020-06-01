مرسيدس جي كلاس 4×4² الجيل القادم تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسبوع من ظهور مرسيدس G-Class 4×4² الجيل القادم في صور تجسسية، ظهرت السيارة في صور تخيلية دقيقة من موقع Kolesa.ru المتخصص في المجال.. وكما هو واضح، ليس من المتوقع اختلاف السيارة بشكل راديكالي في التصميم، خاصة عند متابعة تطور الجي كلاس القياسية بشكل هادئ كذلك.

مثلما رأينا في الصور التجسسية، ستأتي السيارة بأقواس عجلات أعرض مع إطارات أسمك للتضاريس الوعرة والمزيد من مصابيح LED فوق الزجاج الأمامي.

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نسخة الـ 4×4² الجديدة ستكون مبنية على الـ G500، ما يعني اعتمادها على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة لن تقل عن 416 حصان وعزم 610 نيوتن.متر، مع ازدياد ابتعاد السيارة عن الأرض لتحسين إمكانات القيادة الوعرة.

من المتوقع تدشين السيارة في النصف الثاني من 2021 مع طرحها في نهاية العام القادم كموديل 2022.