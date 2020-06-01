13 إجراء وقائي للتنقل بين المدن بالحافلات.. تعرف عليهم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن البروتوكول الوقائي الخاص بجميع الركاب والمُستفيدين من خدمات النقل بالحافلات بين المدن، لضمان رحلة آمنة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويشتمل البروتوكول الوقائي على ما يلي:

استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر (ما أمكن). اقتصار دخول المحطة على الركاب فقط (أي حملة التذاكر) والموظفين المُصّرح بهم. فحص درجة الحرارة عند بوابة الدخول للمحطة، ومنع من تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من الدخول. يجب على جميع الركاب ارتداء الكمامات القماشية/الطبية في جميع الأوقات أثناء الدخول للمحطة أو التواجد فيها. حمل الركاب لأمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم في جميع الأوقات. اتباع الملصقات الأرضية للمحافظة على التباعد الجسدي في جميع الأوقات. استخدام التذاكر الإلكترونية فقط للتصريح بصعود الحافلات، والمحافظة على التباعد الجسدي. استخدام الأبواب المُخصصة للصعود والنزول من الحافلة. ترك الصف الأول من مقاعد الحافلة فارغاً. إلتزام الراكب بذات المقعد طوال مدة الرحلة وعدم الوقوف داخل الحافلة. المحافظة على مسافة التباعد الجسدي الموصّى به داخل الحافلة. السماح لأفراد العائلة الواحدة بالجلوس سوياً وحجز المقاعد مسبقاً. يجب على السائق والركاب ارتداء الكمامات القماشية/الطبية في جميع الأوقات أثناء التواجد في الحافلة، واستخدام معقمات اليدين.

وللمزيد يرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي لذلك من خلال هذا الـرابط.