تعرف على البروتوكول الوقائي الخاص بنشاطي الأجرة وتوجيه السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، البروتوكول الوقائي الخاص بنشاطي الأجرة وتوجيه السيارات، محذرة من عدم الإلتزام به لضمان التنقل الآمن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. ويشتمل البروتوكول على مايلي: امتناع الراكب من الجلوس بجوار السائق (في المقعد الأمامي).

فتح نوافذ السيارة للتهوية أثناء الرحلة وبعد مغادرة الراكب.

يجب على السائق أو الركاب ارتداء الكمامات القماشية/الطبية في جميع الأوقات أثناء التواجد في السيارة واستخدام معقمات اليدين.

حمل الركاب لأمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم.

استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لدفع أجرة النقل (ما أمكن). ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي عبر هذا الرابط.

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