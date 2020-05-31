موجز العين للسيارات.. الحفاظ على المحرك وجديد بي إم دبليو

الخليج 365الإثنين 2020/6/1 12:03 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
نصحت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية قائدي السيارات بمراقبة نظام التبريد خلال الأيام الحارة بصفة خاصة، نظرا لأن مشاكله قد تؤدي إلى تلف المحرك بالكامل.
أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لتصنيع السيارات عن تجديد سيارات الفئة الخامسة الصالون والكومبي Touring، والسادسة الجران توريزمو من خلال بعض الرتوش التصميمية والتجهيز بمحركات مدعمة بتقنية 48 فولت.
تظاهر الآلاف أمام مصنع مجموعة رينو في بلدية موبيج شمال فرنسا احتجاجا على قرار الشركة إلغاء 15 ألف وظيفة 4 آلاف منها في فرنسا.
عرف نجم أفلام "ماتركس" و"جون ويك" و"سبيد"، الممثل كيانو ريفز، بعشقه الكبير لقيادة الدراجات النارية، إذ يمتلك مجموعة مميزة منها لا مثيل لها في هوليوود.
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