ايلون ماسك يحصل على مكافأة بقيمة 2.88 مليار ريال لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – تسببت تصريحات ايلون ماسك رئيس تيسلا أكبر صانعة سيارات كهربائية في العالم في العديد من التذبذبات في أسعار أسهمها بشكل أثار قلق المستثمرين، لكن آخر الأخبار قد تهدأ الوضع لبضع الوقت.

تخطط تيسلا لمكافئة رئيسها التنفيذي ايلون ماسك تقترب من 3 مليار ريال لجهوداته في زيادة إيرادات الشركة وزيادة قيمتها السوقية، وكل هذا من الرئيس التنفيذي الذي لا يحصل على أي راتب نظير عمله، وتفاصيل المكافئة هي أنه فمقابل كل زيادة بقيمة 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال) في القيمة السوقية للشركة، يتلقى ايلون حوالي 1.69 مليون سهم في الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بسعر محدد يبلغ 350 دولار للسهم (1,300 ريال).

الجدير بالذكر أن أحدث تقييم لسعر سهم تيسلا كان 805 دولار (3,000 ريال) يعني أن الشريحة الأولى تبلغ قيمتها حوالي 1.36 مليار دولار (5.1 مليار ريال)، مما يعني أنه سيستفيد بقارق سعر قدره 768.5 مليون دولار (2.88 مليار ريال).

وفقاً لاجتماع المساهمين في عام 2020، فإن جائزة أداء الرئيس التنفيذي لعام 2018 تعتمد على الإنجاز الكامل لمتطلبات معينة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة لماسك لتحقيق ذلك، كما سيضطر ماسك إلى الاحتفاظ بهذه الأسهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل أن يفكر في بيعها، وبعد ذلك سيكون مسؤولاً عن دفع أي ضرائب على المكاسب، لذا يبدو أن الأمور أكثر تعقيداً مما تبدو عليه.

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