نيسان ارمادا 2021 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن الجيل الثاني الحالي من أرمادا في أواخر عام 2016 كموديل 2017، وها هي تستعد للحصول على تحديث جديد، حيث ظهرت لقطات تجسسية للسيارة لأول مرة أثناء اختبارها، وهو ما سيعزز وجودها وتنافسها مع تويوتا سيكويا وفورد اكسبيديشن وغيرهم.

تُخفي التمويهات التعديلات التي ستجريها نيسان، إلا أننا لدينا فكرة جيدة عما يمكن توقعه، حيث قامت نيسان بتحديث باترول لعام 2020، كاشفة عن العديد من التغييرات التي من الممكن أن تحصل عليها أرمادا، ففي المقدمة، ستحصل السيارة على مصابيح أمامية محدثة مطابقة مع التصميم الموجود في باترول، في حين لا يمكننا تمييز تصميم المصد الجديد، وفي الخلف، يُخفي التمويه تصميمات المصابيح الخلفية الجديدة والمصد المعدل.

في الداخل، قد تكون هناك بعض التغييرات التي تم إجراؤها على النظام الترفيهي، والتي تلقتها نظيرتها انفينيتي QX80 مؤخراً، وقد تحصل على شاشة نظام ترفيهي مقاس 8 بوصة أو 9 بوصة المتوفرة في تيتان 2020 المعاد تصميمها والتي تشترك في أسسها مع الاس يو في ارمادا.

من ناحية القوة، من المحتمل أن تستمد السيارة قوتها من محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 390 حصان المستخدم في ارمادا الحالية لكن مع تحديثات مثل التي أدخلتها نيسان على محرك تيتان 2020، مما يزيد قوة السيارة بمقدار 10 حصان، وسيتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات.

في الختام، يذكر أنه مؤخراً أعلنت نيسان عن خططها لإعادة الهيكلة التي تأمل أن تنجح بحلول نهاية السنة المالية 2023 للشركة، وتتضمن هذه الخطة الكشف عن 12 طراز جديد على مدار الـ 18 شهراً المقبلة، لذا يبدو أن ارمادا الجديدة هي قطعة من خطط نيسان، وفي حين أن التغييرات بها ليست كبيرة، إلا أنه ليس من المقرر إعادة تصميمها بالكامل الآن، وسيتم الكشف عن النسخة المحدثة من ارمادا في هذا الخريف كموديل 2021.

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